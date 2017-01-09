Поправки в законе о налогообложении. Гендерное равноправие и равное обращение. Централизованная система теплоснабжения в многоквартирных домах. Русский театр Эстонии: экватор сезона. “Подробности” в 12:10.

Поправки в законе о налогообложении в 2017 году. Какие изменения по налогам и акцизам ожидают жителей Эстонии в этом году, рассказывает вице канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.

Гендерное равноправие и равное обращение – в исследовании по итогам прошедшего 2016 года. С подробностями – уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению Лииза Пакоста.

Централизованная система теплоснабжения – хорошее решение для многоквартирных домов. Разъяснения специалиста о том, какой отопительный котел выгоднее для квартирных товариществ.

Русский драматический театр Эстонии на экваторе сезона. Наш корреспондент беседует с директором театра Тыну Ленсметом.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Юлия Лукашенкина.