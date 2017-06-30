Компенсация за лечение зубов в размере до 30 евро. 16-17-летние избиратели на местных выборах. XII Молодежный праздник песни и танца. "Подробности" в 12:10.

С 1 июля Больничная касса начнет выплачивать взрослым компенсацию за лечение зубов в размере до 30 евро. Однако в реальности с получением компенсации могут быть проблемы. С чем это связано?

В этом году впервые в местных выборах примут участие 16-17-летние избиратели. Что для этого нужно, есть ли ограничения и на какие сроки нужно обратить внимание?

В Таллинне открывается XII Молодежный праздник песни и танца. Чем порадуют организаторы в этот раз?

Об этом и многом другом – в "Подробностях" 12:10 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.