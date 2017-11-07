О курении в общественных местах и, в частности, на остановках общественного транспорта. Правильным ли было решение снизить избирательный возраст? "Подробности" в 11:05.

Поговорим о курении в общественных местах и, в частности, на остановках общественного транспорта. Где именно запрещено курить, как этот запрет соблюдается, каким может быть штраф, реально ли наказать нарушителей?

На прошедших местных выборах впервые смогли проголосовать 16-17-летние подростки. Правильным ли было решение снизить избирательный возраст? Вырос ли у молодёжи интерес к политике? Как бороться с политической агитацией в школах?

Об этом и не только в "Подробностях" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.