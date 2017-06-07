Подробности
Очередь на реабилитацию сократится. О потреблении алкоголя в Эстонии. Волонтерские проекты и русскоязычная молодежь. О мобильных приложениях для поиска пропавшего смартфона. "Подробности" в 12:10.
- В Эстонии может сократиться очередь на социальную реабилитацию.
- Потребление алкоголя в нашей стране понемногу сокращается.
- Русскоязычная молодежь хочет принимать активное участие в волонтерских проектах, но зачастую не знает, где найти более подробную информацию.
- Знаете ли вы, что существуют приложения, помогающие отыскать ваш смартфон, если он украден или утерян?
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Сергей Овченков.
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