Новая программа по обработке и утилизации отходов. О работе мобильных молодежных работников. Ярмарка "No vaata". "Подробности" в 12:10.

Столичные власти разрабатывают новую программу по обработке и утилизации отходов. Учтены ли ошибки предыдущей программы?

С началом осени мобильные молодежные работники особенно активно начинают свою работу среди молодежи.

26 августа с 12 до 17 часов в столичном спортхолле "Калев" пройдет ярмарка досуга "No vaata", где можно будет ознакомиться с занятиями по интересам в новом учебном году.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущий – Сергей Овченков.