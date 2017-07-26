Изменения в учебной программе: уроки плавания. Количество людей, заблудившихся в лесу, постоянно растет. О сайте пунктов приема использованных вещей. "Подробности" в 12:10.

Правительство Республики утвердило изменения в государственную программу обучения для основной школы. Цель изменений – обеспечить владение учащимися навыками, необходимыми для того, чтобы не утонуть. Какова цель нововведений?

В лесах Эстонии уже появились лисички и черника. Многие пожилые люди планируют отправиться на их сбор. Департамент полиции и погранохраны напоминает, что в данный период количество людей, заблудившихся в лесу, постоянно растет.

Для всех, кто хочет заботиться об окружающей среде и не знает с чего начать, создан портал kuhuviia.ee. На сайте можно найти пункты приема использованных вещей.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущий – Сергей Овченков.