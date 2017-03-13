Договор о свободной торговле между ЕС и Канадой. Менторская программа "Startup Surgery". "Запрещенная литература" в Санкт-Петербурге. "Подробности" – в 12:10.

– Договор о свободной торговле между ЕС и Канадой может вступить в силу уже в ближайшие месяцы. В чем основные преимущества для эстонских предпринимателей?

– Последняя возможность принять участие в менторской программе "Startup Surgery"! Ее цель – помочь людям с инновационными бизнес-идеями реализовывать и продвигать свой продукт или свою услугу.

– "Запрещенная литература" в Санкт-Петербурге. Какие книги пополняют черные списки и как это влияет на их популярность?

Ведущий – Артур Аукон.