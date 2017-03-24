Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну россиянке Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве.

Была ли это провокация? Есть ли будущее у песенного конкурса, который и до этого тесно связывали с политикой? Чем закончится скандал?

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Кира Эвве.