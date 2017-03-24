Подробности
“Евровидение”: очередной скандал. “Подробности” в 12:10.
Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну россиянке Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Киеве.
Была ли это провокация? Есть ли будущее у песенного конкурса, который и до этого тесно связывали с политикой? Чем закончится скандал?
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Кира Эвве.
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