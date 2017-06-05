Компенсация больничного с первого дня. Умеют ли наши дети обращаться с деньгами? Детский фонд Эстонии хочет помочь ВИЧ-позитивным детям. Маэстро Неэме Ярви отмечает свой юбилей. "Подробности" в 12:10.

Профсоюз вновь призывает работодателей начать оплачивать больничные листы своих работников с первого дня, чтобы снизить вспышки заболеваний на рабочих местах.

Умеют ли наши дети обращаться с деньгами?

Благотворительная организация Детский фонд Эстонии хочет помочь ВИЧ-позитивным детям.

Маэстро Неэме Ярви отмечает свой юбилей концертом в театре "Эстония".

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Ольга Шубин.