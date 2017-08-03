Министерство юстиции планирует ужесточить наказания для опасных преступников-рецидивистов. Эстонский шахтерский музей обнаружил кражу электричества; сумма ущерба – более 46 000 евро. "Подробности" в 12:10.

Министерство юстиции планирует ужесточить наказания для опасных преступников-рецидивистов. Согласно плану, например, за второе убийство, преступник должен получить пожизненное наказание. Несмотря на то, что у суда и сейчас есть такая возможность, по мнению чиновников министерства, суды назначают такое наказание крайне редко.

Эксперты считают, что план министерства ставит под сомнение доверие к судебной системе.

Эстонский шахтерский музей обнаружил кражу электричества. Сумма ущерба – более 46 000 евро. Руководство музея уверенно, что к краже причастны местные чиновники.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.