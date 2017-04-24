Подробности
Обучение работающих людей и тех, кто находится на грани сокращения. Как прожить на пенсию? О дигитальном развитии в Эстонии. Новые пакеты мобильных услуг: эстонские цены в странах ЕС. "Подробности" в 12:10.
- Какие возможности будут с мая для обучения работающих людей и тех, кто находится на грани сокращения.
- Как прожить на пенсию? Продолжаем следить за результатами эксперимента, проводимого Пенсионным фондом SEB банка, "Живу как пенсионер".
- В конце прошлой недели Эстонию посетила делегация из шести депутатов Европарламента. Целью визита было узнать, как продвигается в нашей стране дигитальное развитие многих систем.
- Фирма Telia представила новые пакеты мобильных услуг, которые дают возможность клиентам компании, находясь в любой стране Евросоюза, пользоваться в роуминге мобильными услугами по ценам, действующим в Эстонии.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
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