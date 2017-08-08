Подробности



- Товары и услуги подорожали в июле по сравнению с прошлым годом почти на 4 процента.

- Кто и как регулирует популяции конкретных диких животных?

- В Таллинне прошел художественный лагерь для детей разных национальностей и физических возможностей.

- "Календарь природы" вновь выходит и на русском языке.

Ведущая Ольга Шубин.