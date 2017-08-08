Подробности
Рост цен. Кто регулирует популяции? Художественный лагерь для всех детей. "Календарь природы". Подробности в 12:10.
- Товары и услуги подорожали в июле по сравнению с прошлым годом почти на 4 процента.
- Кто и как регулирует популяции конкретных диких животных?
- В Таллинне прошел художественный лагерь для детей разных национальностей и физических возможностей.
- "Календарь природы" вновь выходит и на русском языке.
Ведущая Ольга Шубин.
Список музыки
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