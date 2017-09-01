Пункт обмена шприцев по адресу Ситси 28. Издевательства над пожилыми людьми со стороны детей. "Подробности" в 12:10.

Жители столичного района Пыхья-Таллинн продолжают протестовать против открытия пункта обмена шприцев по адресу Ситси 28. Некоторые родители уже подумывают о том, чтобы оставить работу, потому что из-за этого боятся отпускать детей одних в школу.

Что делать, если дети или внуки издеваются над своими пожилыми родственниками? Шокирующая история и комментарий специалиста.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущий – Сергей Овченков.