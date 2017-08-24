Подробности
Юри Ратас о председательстве Эстонии в ЕС. Премия "Выдающийся молодой эстонец". Эстония на втором месте в ЕС по чистоте продуктов. "Подробности" в 12:10.
- Эстония председательствует в Совете Евросоюза уже полтора месяца. Как рядовые жители страны могут ощутить председательство на себе? Ответит премьер-министр Юри Ратас?
- Среди номинантов премии "Выдающийся молодой эстонец" – уроженка Нарвы Валентина Москалёва. Что она думает о планах Эдгара Сависаара стать мэром приграничного города?
- По чистоте продуктов Эстония на втором месте в ЕС. Означает ли это, что импортные пищевые товары менее безопасны?
Об этом и многом другом – в "Подробностях" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Инга Пальмисте.
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