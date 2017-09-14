Подробности
30 дней отцовского отпуска. Высшее образование в Эстонии – привилегия или право каждого. "Подробности" в 11:05.
Современное общество считает, что вклад отцов в семью важен не только в качестве добытчика и кормильца, но также и в воспитание детей. Вскоре отцы получат право на 30-дневный отпуск по рождению ребенка. Но хотят ли они примерить на себя роль няньки? Готовы ли они заниматься со своими новорожденными детьми и взять часть обязанностей матери на себя?
Учеба в гимназических классах и высшее образование в Эстонии доступно практически для всех желающих. Возможно, стоит подумать о том, что это, скорее, привилегия, и обратить внимание молодежи на то, что в стране существует нехватка квалифицированных специалистов прикладной сферы, а учебные заведения, где обучают этим профессиям, также дают образование на высоком уровне?
Эти и другие темы обсудим в программе "Подробности".
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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