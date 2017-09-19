Подробности
Дорожное движение в столице. Бесконтактные платежи. Как отличить новость от «утки». "Подробности" в 11:05.
- На самые актуальные и важные темы связанные с дорожным движением мы поговорим с руководителем патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юханом Евоненом. Вопросы в прямом эфире смогут задать и радиослушатели.
- С 16 октября банки, выдающие бесконтактные банковские карточки в Эстонии, поднимут лимит на бесконтактные покупки с нынешних 10 до 25 евро. Безопасны ли бесконтактные платежи?
- Как госучреждения узнают, что о них пишут в СМИ? Как реагируют на неверную информацию и почему современное инфополе все больше напоминает испорченный телефон?
Ведущая – Кира Эвве.
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