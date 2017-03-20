Подробности
Реформа здравоохранения: нехватка средств. Встреча комиссии по наркотическим веществам при ООН. Проект к юбилею Эстонской Республики "100 лет – 100 женщин". "Подробности" в 12:10.
- Правительство обсудило реформу здравоохранения, но не пришло к единому мнению о том, каким образом найти недостающие средства для ее финансирования. Медики надеются, что договоренности помогут улучшить ситуацию по крайней мере в следующем году.
- В Вене состоялась встреча комиссии по наркотическим веществам при ООН.
Эстонская делегация представила свою инициативу "Остановить передозировку безопасно".
- Известный политик Марианне Микко инициировала проект к юбилею Эстонской Республики "100 лет – 100 женщин". Возможность написать свою страницу в книге есть у каждого.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
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