Реформа здравоохранения: нехватка средств. Встреча комиссии по наркотическим веществам при ООН. Проект к юбилею Эстонской Республики "100 лет – 100 женщин". "Подробности" в 12:10.

Правительство обсудило реформу здравоохранения, но не пришло к единому мнению о том, каким образом найти недостающие средства для ее финансирования. Медики надеются, что договоренности помогут улучшить ситуацию по крайней мере в следующем году.

В Вене состоялась встреча комиссии по наркотическим веществам при ООН.

Эстонская делегация представила свою инициативу "Остановить передозировку безопасно".

Эстонская делегация представила свою инициативу "Остановить передозировку безопасно". Известный политик Марианне Микко инициировала проект к юбилею Эстонской Республики "100 лет – 100 женщин". Возможность написать свою страницу в книге есть у каждого.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Ольга Шубин.