Бесплатные юридические консультации. Фильм "Процесс". Дни русского просвещения. Юбилейная серия мероприятий для местных общин. "Подробности" в 12:10.

Студенты-юристы до конца недели еще оказывают бесплатные юридические консультации в Таллинне.

В Кясму состоялась премьера фильма "Процесс" о судьбе осужденного украинского режиссера.

В рамках столетия ЭР по всей стране пройдут Дни русского просвещения.

"В каждой деревне – свой праздник" – юбилейная серия мероприятий для местных общин.

Эти и другие тему – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.