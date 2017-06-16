Подробности
Председательство Эстонии в ЕС: об обеспечении безопасности. Рост показателей эстонского экспорта: реальность или игра с цифрами? Жители Эстонии стали меньше беспокоится о своем здоровье. Съемки документального фильма о Таллиннском ипподроме. "Корелли консорт" – 25 лет. "Подробности" в 12:10.
- Как Эстония готовится к председательству в Совете ЕС с точки зрения обеспечения безопасности?
- Неожиданный рост показателей эстонского экспорта – это реальность или игра с цифрами?
- Жители Эстонии стали меньше беспокоится о своем здоровье. В чем причины?
- Добро пожаловать на съемки документального фильма о Таллиннском ипподроме!
- 25-летие ансамбля барочной музыки "Корелли консорт".
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
Список музыки
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