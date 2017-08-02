Избирательный список "Наш Таллинн". Административная реформа и принудительное слияние. О нововведениях реформы трудоспособности. Цветочное ралли в деревне Карла. "Подробности" в 12:10.

Избирательный список "Наш Таллинн": общественный деятель с большим политическим багажом Кристийна Оюланд собирает под свое крыло на предстоящие выборы представителей неправительственных организаций.

В списке обратившихся в Государственный суд в связи с принудительным слиянием уже 13 волостей. Как оценивает ход административной реформы старейшина Пылвамаа?

Врач-эксперт о нововведениях реформы трудоспособности.

В деревне Карла Харьюского уезда состоится цветочное ралли.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.