Внешняя политика: приоритетные направления и вызовы, на которые придется ответить. Клиника, работающая по программе 12-ти шагов. Коллекционные монеты, посвященные ганзейскому Таллинну. “Подробности” в 12:10.

- Рийгикогу обсудит в качестве государственного вопроса особой важности внешнюю политику. Какие направления являются приоритетными и на какие вызовы придется ответить?

- В Эстонии открылась первая клиника, работающая по программе 12-ти шагов. Какую помощь могут получить там люди, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости?

- Банк Эстонии выпустил коллекционные монеты, посвященные ганзейскому Таллинну. Каков тираж? Будет ли ограничена продажа?

Эти и другие темы – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.