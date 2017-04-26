Реновация старой системой электронапряжения. Банк Эстонии: обзор рынка труда. "Умный дом" в Раквере – банкрот. Строительство автовокзала в Пярну. Джаз-каар: кульминация. "Подробности" в 12:10.

Сотни домов в Таллинне по-прежнему пользуются старой системой электронапряжения, которая была построена 30-60-ые годы прошлого века и не соответствует требованиям. От кого можно ждать помощи в реновации?

Банк Эстонии опубликовал обзор рынка труда. Насколько он позитивен?

"Умный дом" в Раквере – банкрот. Кто виноват и что дальше?

В Пярну началось долгожданное строительство автовокзала.

Кульминация международного фестиваля Джаз-каар.

Это и многое дургое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Ольга Шубин.