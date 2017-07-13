Подробности
Политика в области климата. В Европе продолжается вспышка кори. Отделение экстренной медицины в Нарвской больнице. Электрошокеры и антирадары на эстонско-российской границе. Юбилейная выставка Общества филателистов. "Подробности" в 12:10.
- Одна из главных тем неофициальной встречи министров окружающей среды стран Евросоюза – политика в области климата.
- В Европе продолжается вспышка кори – теперь это острое инфекционное заболевание добралось и до Эстонии.
- В Нарвской больнице будет отделение экстренной медицины.
- Электрошокеры и антирадары – часто изымаемые на эстонско-российской границе запрещенные у нас предметы.
- В Эстонском национальном музее открывается юбилейная выставка Общества филателистов.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
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