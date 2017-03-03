Подробности

Подошли к концу 100 дней правительства Юри Ратаса. Как эксперты, так и само правительство подводит первые итоги работы коалиции. Как удается сотрудничать в этом союзе, заключенном не "по любви", а по необходимости? Мнение партии Союз Отечества и Res Publica.

Весенняя ярмарка труда и карьеры в Котле культуры. Основной упор в этот раз будет сделан на предприятия по инфотехнологиям.

10-ый международный конкурс сварщиков в Ида-Вирумаа. Организаторы конкурса поменяли условия для участия. Теперь только самые молодые специалисты на базе основной школы могут принять участие в этом мероприятии.

Ведущая Юлия Лукашенкина.