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100 дней правления Юри Ратаса. Весенняя ярмарка труда и карьеры. 10-ый международный конкурс сварщиков. "Подробности" в 12:10.
Подошли к концу 100 дней правительства Юри Ратаса. Как эксперты, так и само правительство подводит первые итоги работы коалиции. Как удается сотрудничать в этом союзе, заключенном не "по любви", а по необходимости? Мнение партии Союз Отечества и Res Publica.
Весенняя ярмарка труда и карьеры в Котле культуры. Основной упор в этот раз будет сделан на предприятия по инфотехнологиям.
10-ый международный конкурс сварщиков в Ида-Вирумаа. Организаторы конкурса поменяли условия для участия. Теперь только самые молодые специалисты на базе основной школы могут принять участие в этом мероприятии.
Ведущая Юлия Лукашенкина.
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