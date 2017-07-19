Подробности
Развитие сети 5G в Европе. Правовая помощь на льготных условиях для жителей Эстонии. О добровольном предоставлении приюта для бездомных зверушек. "Подробности" в 12:10.
- Министры телекоммуникаций стран-членов ЕС подписали в Таллинне декларацию, которая даст толчок развитию сети 5G в Европе. Что это значит для простых пользователей?
- Государство предлагает жителям страны правовую помощь на льготных условиях. Кто действительно имеет право на данную услугу и каковы эти условия?
- Союз защиты животных призывает записываться в добровольцы и предоставлять приют для бездомных зверушек. К чему нужно быть готовым, пуская в дом чужое животное?
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Андриан Череменин.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!