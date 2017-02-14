Сессия Европейского парламента в Страсбурге. Министры обороны Североатлантического Альянса встречаются в Брюсселе. Фонд “Наши люди” переедет в Нарву. Бесплатные мероприятия на тему здоровья в центре “Арсенал”. “Подробности” в 12:10.