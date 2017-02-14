Подробности
Сессия Европейского парламента в Страсбурге. Министры обороны Североатлантического Альянса встречаются в Брюсселе. Фонд “Наши люди” переедет в Нарву. Бесплатные мероприятия на тему здоровья в центре “Арсенал”. “Подробности” в 12:10.
- В Страсбурге открывается сессия Европейского парламента.
- Министры обороны Североатлантического Альянса встречаются в Брюсселе. Председательствует генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
- Фонд интеграции и миграции “Наши люди”, по всей видимости, переедет в Нарву.
- В центре “Арсенал” проходит неделя бесплатных мероприятий на тему здоровья.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Ольга Шубин.
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