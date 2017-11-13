Кризис Id-карт. На прошлой неделе решением властей было приостановлено действие сертификатов ID-карт, выданных после октября 2014 года. После того, как ученые из Чехии выяснили, что эстонские ID-карты могут быть взломаны, правительство назвало риск теоретическим, электронные выборы не отменили, специалисты стали готовить программное обеспечение для обновления сертификатов карт. Но из-за возросшей нагрузки на сервер многие были просто не в состоянии этого сделать. Возник кризис, который к настоящему моменту удалось преодолеть. Говорит министр внутренни дел Андрес Анвельт.

Эта и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.