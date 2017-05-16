Подробности
Петр Померанцев о краже писем политиков, использовании личных данных для манипуляций и распространении фейковых новостей. Вопрос особой государственной важности: председательство Эстонии в ЕС. К 2030 году объем выбрасываемых продуктов питания необходимо сократить вдвое. "Подробности" в 12:10.
- Кражи писем политиков, использование личных данных в соцсетях для манипуляций в ходе предвыборных кампаний и массовое распространение фейковых новостей – все это серьезным образом изменило политический климат в Европе. Своим мнением поделится Петр Померанцев из Института глобальных проблем при Лондонской школе экономики, участник Конференции Леннарта Мери.
- Рийгикогу вновь обсудит вопрос особой государственной важности. На этот раз речь пойдет о грядущем председательстве Эстонии в Совете Европейского союза. Среди выступающих — премьер Юри Ратас и глава парламентской комиссии по делам ЕС Тоомас Витсут.
- Ежегодно в ЕС выбрасывается 88 млн тонн продуктов питания. Европарламентарии настаивают: к 2030 году эти объемы нужно сократить вдвое.
Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Андриан Череменин.
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