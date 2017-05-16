Петр Померанцев о краже писем политиков, использовании личных данных для манипуляций и распространении фейковых новостей. Вопрос особой государственной важности: председательство Эстонии в ЕС. К 2030 году объем выбрасываемых продуктов питания необходимо сократить вдвое. "Подробности" в 12:10.