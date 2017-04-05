Брексит: Балканские страны вместо Великобритании. Сразу несколько налоговых реформ. Центрально-европейский университет в Будапеште: критика венгерских властей. "Подробности" в 12:10.

Европарламент обсуждает будущее Европы после Брексита – смогут ли Балканские страны занять место Великобритании?

Минфин готовится к председательству нашей страны в ЕС и обещает продавить сразу несколько налоговых реформ? Стоит ли опасаться этих изменений нашему бизнесу?

Центрально-европейский университет в Будапеште под огнем критики венгерских властей: чем не угодил популярный ВУЗ режиму Орбана и удастся ли ему избежать полной ликвидации?

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.