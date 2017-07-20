Подробности
Замечания канцлера юстиции: система социальных услуг и дома попечения. Изъятие детей из семей. Массовая гибель пчел и другие темы круглого стола в министерстве сельской жизни. "Подробности" в 12:10.
- Система социальных услуг в целом и дома попечения в частности нуждаются в дополнительных кадрах и финансировании. Как восприняли на местах замечания канцлера юстиции?
- Из семьи российских граждан забрали 8-летнюю девочку. Что может стать основанием для изъятия ребенка? Имеет ли значение гражданство? Интересуется ли кто-нибудь мнением детей в таких случаях?
- Одной из причин массовой гибели пчел стало нарушение норм использования пестицидов. О чем еще говорилось на встрече за круглым столом в министерстве сельской жизни?
Эти и другие темы – в "Подробностях" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Инга Пальмисте.
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