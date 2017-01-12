Подробности
Семейное насилие: рекомендации полиции. Эстония – первая по числу ВИЧ-инфицированных в Европе: причины, профилактика, лечение. ”Подробности" в 12:10.
В Эстонии ежегодно регистрируются тысячи случаев семейного насилия, больше всего вызовов приходится на выходные и праздники. Однако официальная статистика не отражает реального положения вещей. Какие меры могут быть применены к агрессору? Может ли жертва себя обезопасить? Что рекомендует полиция?
Наша страна занимает первое место в Европе по числу ВИЧ-инфицированных – почти 9,5 тысяч. Насколько достоверны эти цифры? Почему в Финляндии меньше в 8 раз? Как обстоят у нас дела с профилактикой и лечением? Что по этому поводу скажет эксперт?
Эти и другие темы – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Инга Пальмисте.
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