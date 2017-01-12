В Эстонии ежегодно регистрируются тысячи случаев семейного насилия, больше всего вызовов приходится на выходные и праздники. Однако официальная статистика не отражает реального положения вещей. Какие меры могут быть применены к агрессору? Может ли жертва себя обезопасить? Что рекомендует полиция?

Наша страна занимает первое место в Европе по числу ВИЧ-инфицированных – почти 9,5 тысяч. Насколько достоверны эти цифры? Почему в Финляндии меньше в 8 раз? Как обстоят у нас дела с профилактикой и лечением? Что по этому поводу скажет эксперт?

Эти и другие темы – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.