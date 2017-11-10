О психическом здоровье населения. О работе Таллиннского центра душевного здоровья. Набор на специальность садовода в Коплиском профессиональном училище. "Подробности" в 11:05.

Психическое здоровье населения становится все более важной проблемой общественного здоровья. Почему увеличивается число психических, неврологических и поведенческих расстройств? Почему несмотря на это попасть на прием к психиатру все сложнее? В каких случаях человека можно направить на принудительное лечение?

Миссия Таллиннского центра душевного здоровья – восстанавливать состояние людей с особыми психическими потребностями. Кто и какие услуги может здесь получить?

Таллиннское Коплиское профессиональное училище уже объявило набор на специальность садовода. Начало обучения – с января нового года.

Эти и другие темы – в программе Подробности с 11:05 до 14:00. Ведущая – Ольга Шубин.