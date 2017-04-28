Профилактика безработицы: иные пособия для работодателей. Всемирный день охраны труда. Штромка и Балтийский вокзал: реновационные работы. Премьера спектакля "Валентинов день". Концерт Бориса Гребенщикова в Таллинне. "Подробности" в 12:10.

С 1 мая начинают действовать новые меры по профилактике безработицы, в частности, иные пособия для работодателей.

Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда.

Столичный пляж Штромка и Балтийский вокзал ждут реновационные работы.

В русском театре сегодня пройдет премьера спектакля "Валентинов день" по пьесе Ивана Вырыпаева.

Завтра в Концертном доме Nordea состоится выступление одного из родоначальников русского рока – Бориса Гребенщикова. Дмитрию Микрюкову удалось пообщаться с музыкантом, от которого исходит сияние.

Это и много другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Сергей Овченков.