Нарва готовится к выборам. О предотвращении кредитных рисков и повышении экспортного потенциала эстонских предприятий. Политика официального Парижа. "Подробности" в 12:10.

Нарва готовится к выборам. Какие новые политические силы будут бороться за право управлять городом?

Фонд KredEx начал проводить семинары, на которых обсуждаются способы предотвращения кредитных рисков и повышения экспортного потенциала эстонских предприятий.

На парламентских выборах во Франции победу одержала партия президента страны Эммануэля Макрона. Какую политику теперь будет проводить официальный Париж?

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.