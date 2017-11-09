О полномочиях квартирных товариществ и проверке газового оборудования. Налог на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро. Эстония и космические исследования: итоги Европейской недели космоса в Таллинне. "Подробности" в 11:05.

О квартирных товариществах. А именно насколько правомерно запрещать жильцам застеклять лоджии или устанавливать ящики с цветами за окном квартиры. Также поговорим о том, как часто необходимо проверять газовое оборудование.

С 2021 года будет введен налог на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро, которые раньше не попадали под налогообложение.

Европейская неделя космоса в Таллинне. Подведем итоги и поговорим, какую роль могла бы сыграть Эстония в развитии исследований космоса.

Об этом и не только слушаете в программе подробности "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.