Потребляете мало электроэнергии – платите больше. Роль людей с ограниченными возможностями в современной жизни. Купи футболку известного футболиста – помоги детям. "Подробности" в 11:05.

Клиенты, которые потребляют немного электроэнергии, с 1 января 2018 должны будут платить как минимум 1,50 евро в месяц дополнительно.

Палате людей с ограниченными возможностями – 20 лет. Расскажем о том, чего удалось добиться, а также о реформе определения степени трудоспособности и уровня инвалидности, которая все еще находится в стадии тестирования.

Детская деревня SOS совместно с Футбольным союзом Эстонии проводит благотворительный аукцион. На нём представлено три лота – футболка Рагнара Клавана, футболка Филиппе Коутиньо и футболка с автографами всех игроков команды "Ливерпуль".

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.