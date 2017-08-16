Противозаконное использование "синего топлива": государство теряет 3,5 миллиона евро акцизных сборов. Памела Маран о вкусных десертах без белого сахара. "Подробности" в 12:10.

Налогово-таможенный департамент проверил легковые автомобили на "синее топливо", которое официально разрешено использовать только для заправки сельскохозяйственной техники, моторных лодок и других технических машин. Анализ департамента показал, что на 90 миллионов литров "синего дизеля" 10 миллионов литров используются не по назначению, что является противозаконным. Из-за этого государство теряет 3,5 миллиона евро акцизных сборов.

Возможно ли приготовить вкусный десерт без белого сахара? Легко! Рецептами поделится автор кулинарных бестселлеров Памела Маран.

Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.