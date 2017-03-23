Урегулирование конфликта в Сирии. Огнестрельное оружие в школе. Поправка к Закону об упаковке. КВН – "угроза” для НАТО. "Подробности" в 12:10.

Урегулирование конфликта в Сирии идет медленнее, чем хотелось бы. Многие депутаты Европарламента, в том числе и от Эстонии, настаивают на том, что единственный вариант прекратить конфликт – это переговоры. Вот только между кем вести эти самые переговоры?

За последние 5 лет было зарегистрировано 88 случаев, когда ученики приносили в школу огнестрельное оружие. В чем причина и как предотвратить трагедию?

Рийгикогу большинством голосов проголосовал за поправку к Закону об упаковке, согласно которой существенно ограничивается использование тонких пластиковых пакетов. Насколько сейчас активно люди используют такие пакеты?

Клуб веселых и находчивых оказался так называемой "угрозой" для НАТО. Специальный аналитический центр "Стратком" обнародовал исследование, в котором утверждается, что эта и другие юмористические программы Первого канала носят подрывной характер. Мнения за и против.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Сергей Овченков.