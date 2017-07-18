Подробности
Цифровые технологии: свободное передвижение данных в ЕС. Миллионы пчел погибают из-за обработки полей вредными химикатами. Дополнительный набор учащихся в Высшую военную школу в Тарту. "Дни открытий" для детей и подростков в познавательном центре "Энергия". "Подробности" в 12:10.
- Конференция на тему цифровых технологий во время председательства Эстонии в Совете Евросоюза. Какую пользу принесет свободное передвижение данных в рамках Европейского союза обычным жителям ЕС и предпринимателям? Мнение эксперта.
- Пчеловоды бьют тревогу. Миллионы пчел погибают из-за обработки полей вредными химикатами. Как исправить положение? Специалист расскажет о предполагаемых мерах на уровне государства по решению проблемы.
- Высшая военная школа в Тарту проводит дополнительный набор учащихся. На какие специальности, как проходит отбор и каковы условия обучения? На эти вопросы ответит представитель Высшей военной школы.
- "Дни открытий" для детей и подростков в познавательном центре "Энергия". Какие открытия ждут ребят в летнем лагере центра. Программу мероприятий представит гид познавательного центра.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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