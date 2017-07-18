Цифровые технологии: свободное передвижение данных в ЕС. Миллионы пчел погибают из-за обработки полей вредными химикатами. Дополнительный набор учащихся в Высшую военную школу в Тарту. "Дни открытий" для детей и подростков в познавательном центре "Энергия". "Подробности" в 12:10.