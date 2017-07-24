Новым руководителем Фонда интеграции станет Ирене Кяосаар. Она возглавит фонд с 1 сентября и в будущем вслед за учреждением переедет в Нарву. Последние 10 лет Кяосаар работала в Министерстве образования и науки, а до того возглавляла центр языкового погружения.

Интервью с Ирене Кяосаар слушайте в понедельник в прямом эфире. Эта и другие темы – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.