Билингвальное образование как панацея. TEDx Lasnamäe: новые успешные русские специалисты. Урмас Паэт о будущем зоны евро. “Подробности” в 12:10.

Билингвальное образование как панацея: шведские специалисты поделились своим опытом с нарвскими педагогами.

Как разбить пресловутый стеклянный потолок? Организаторы конференции TEDx Lasnamäe пообещали удивить зрителей новыми именами успешных русских специалистов.

Какое будущее ждет зону евро? Депутат Европарламента Урмас Паэт пытается понять, почему семь стран ЕС по-прежнему не готовы к переходу на единую европейскую валюту.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Артур Аукон.