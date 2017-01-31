Подробности
Билингвальное образование как панацея. TEDx Lasnamäe: новые успешные русские специалисты. Урмас Паэт о будущем зоны евро. “Подробности” в 12:10.
- Билингвальное образование как панацея: шведские специалисты поделились своим опытом с нарвскими педагогами.
- Как разбить пресловутый стеклянный потолок? Организаторы конференции TEDx Lasnamäe пообещали удивить зрителей новыми именами успешных русских специалистов.
- Какое будущее ждет зону евро? Депутат Европарламента Урмас Паэт пытается понять, почему семь стран ЕС по-прежнему не готовы к переходу на единую европейскую валюту.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущий – Артур Аукон.
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