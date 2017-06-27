Михкельсон и Цахкна покинули Исамаа и ResPublica. За последний год выросла неудовлетворенность жителей Эстонии своими зарплатами. Государственный портал eesti.ee получил новый облик. "Подробности" в 12:10.

Михкельсон и Цахкна покинули Исамаа и ResPublica. Что задумали политики, и как такой их шаг скажется на будущем партии?

За последний год выросла неудовлетворенность жителей Эстонии своими зарплатами. И это несмотря на их постоянный статистический рост. Какие еще данные содержат результаты свежего опроса Агентства по исследованию зарплат?

Государственный портал eesti.ee получил новый облик. Что изменилось, и какие еще перемены ожидаются?

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.