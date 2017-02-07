Исследование зарплат: семинар для руководителей предприятий. Мошенничество в сфере страхования животных. Всемирный день безопасного Интернета. “Подробности” в 12:10.

Чего ждут работники от работодателей, и что работодатели готовы предложить работникам, чтобы удержать их? Агентство по исследованию зарплат по итогам своего ноябрьского опроса провело семинар для руководителей предприятий.

В январе резко выросло количество мошенничества в сфере страхования животных. Страховые компании предупреждают, что такого рода деяния могут грозить уголовным преследованием.

7 февраля – Всемирный день безопасного Интернета. Об осведомленности населения и главных современных угрозах мировой паутины поговорим с Андреем Коробейником.

Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Андриан Череменин.