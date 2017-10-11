Подробности
Местные самоуправления и оказание социальных услуг. Каталония и Испания: быть ли разводу? Выставка "Дни международного образования" в Таллинне. "Подробности" в 11:05.
- Оказанием каких социальных услуг должны заниматься местные самоуправления? Как на существующий порядок повлияет административная реформа? Что делать, если где-то система не работает? Подробно на эту тему – советник Канцлера права Владимир Свет. Свои вопросы в прямом эфире смогут задать и радиослушатели.
- Каталония и Испания: быть ли разводу и, если да, то на каких условиях и с какими последствиями как для обеих сторон, так и для остального мира?
- В воскресенье в Таллинне пройдет традиционная выставка "Дни международного образования". В качестве новинки, предлагается возможность зарегистрироваться на бесплатные пробные тесты по английскому языку IELTS.
Эти и другие темы – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущий – Андриан Череменин.
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