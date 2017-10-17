Подробности
Итоги муниципальных выборов. В Рийгикогу обсудят закон о совместном проживании. Как вести себя при встрече с лосем на дороге? "Подробности" в 11:05.
- Продолжаем подводить итоги выборов в органы местного самоуправления. Довольны ли политики результатами выборов и планируют ли воспользоваться так называемым "законом о двух стульях"?
- Во вторник в Рийгикогу пройдет первое чтение законопроекта об отмене закона о совместном проживании. Согласно пояснительной записке, цель нового закона – прекратить созданную законом о совместном проживании запутанную ситуацию, которая может нарушать принцип оправданных ожиданий и в этой связи привести к ряду судебных вердиктов и затрат для налогоплательщиков.
- Как вести себя при встрече с диким животным? В этом году только в одной страховой компании было зафиксировано 617 случаев о наездах на внезапно выбежавших на дорогу диких животных. Возмещения за них достигают 1,3 миллиона евро.
Эти и другие тему – в программе "Подробности" с 11:05 до 14:00. Ведущая – Кира Эвве.
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