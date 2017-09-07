Нехватка квалифицированных кадров в Ида-Вирумаа. Поправки к закону о социальном обеспечении. Невыплата алиментов. "Подробности" в 11:05.

Делегация бизнесменов из Ида-Вирумаа обсудила с премьер-министром Юри Ратасом проблему нехватки квалифицированных кадров, которая в настоящее время стала одним из основных тормозов развития данного региона.

Правительство одобрило поправки к закону о социальном обеспечении, при помощи которых система прожиточного пособия станет более гибкой и будет способствовать привлечению получателей пособия на рынок труда.

Из всех производств, связанных с невыплатой алиментов, примерно 50% не доводится до конца из-за того, что у людей просто опускаются руки.



Эти и другие темы – в программе "Подробности". Ведущий – Сергей Овченков.