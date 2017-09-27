Подробности
Поиск решения демографических проблем для Эстонии. Строительный бум добрался и до Пярну. День рождения Детского музея в Кадриорге. "Подробности" в 11:05.
- Поиск решения демографических проблем для Эстонии – один из самых больших вызовов. Какова ситуация сейчас? Как отразился на демографической ситуации закон о родительской зарплате?
- Строительный бум добрался и до Пярну. Сейчас в городе строится как никогда много зданий.
- Детский музей в Кадриорге приглашает отпраздновать свой день рождения.
Эти и другие темы – в программе "Подробности". Ведущая – Ольга Шубин.
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