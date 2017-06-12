Рекордное количество вакансий и безработица. Как перевести попечительские услуги на новый уровень? Обновление парка Таммсааре. "Неделя искусства" в Таллинне. "Подробности" в 12:10.

Количество вакансий на рынке труда достигло рекордного уровня, но безработных все равно больше. В чем проблема?

Как перевести попечительские услуги на новый уровень? Государство ищет решения и призывает предлагать идеи.

В Таллинне начинается обновление парка Таммсааре и стартует "Неделя искусства".

Об этом и не только – в программе "Подробностях" с 12:10 до 14:00.

Ведущая – Инга Пальмисте.