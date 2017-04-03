Шотландия: еще один референдум о независимости. Троллейбусную линию номер 9 закроют. Благотворительный концерт "Мама жизнь подарила". "Подробности" в 12:10.

Шотландия приняла решение провести еще один референдум о независимости. Что ожидает Британию особенно на фоне выхода из Евросоюза?

Таллинн с мая закроет троллейбусную линию номер 9 (Кескузе-Копли), которая станет пятой закрытой троллейбусной линией.

14 мая в 16:00 в большом зале Русского театра состоится благотворительный концерт, посвященный Дню матери, "Мама жизнь подарила". Все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие творческих способностей детей с особенностями развития.

Это и многое другое – в программе "Подробности" с 12:10 до 14:00.

Ведущий – Сергей Овченков.