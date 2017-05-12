Инаугурация Эммануэля Макрона: обещания, реформы и будущее Франции в ЕС. Школьные рюкзаки – непосильная ноша для наших детей. День матери: Сиири Овиир о своем материнском и профессиональном опыте. “Подробности” в 12:10.