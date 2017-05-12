Подробности
Инаугурация Эммануэля Макрона: обещания, реформы и будущее Франции в ЕС. Школьные рюкзаки – непосильная ноша для наших детей. День матери: Сиири Овиир о своем материнском и профессиональном опыте. “Подробности” в 12:10.
- 14 мая пройдет инаугурация VIII президента V Французской республики – Эммануэля Макрона. Сможет ли новый глава Франции проводить в жизнь свои обещания и реформы, а также каким будет будущее Франции в ЕС – это зависит от состава будущего кабинета министров и от того, сможет ли его партия “Вперед” получить большинство голосов в парламенте на законодательных выборах. Узнаем мнение специалистов.
- Школьные рюкзаки – непосильная ноша для наших детей – таковы итоги проведенного исследования. В чем причина и как можно решить эту проблему? Коментарий представителя Союза защиты детей.
- В это воскресенье в нашей стране отмечается День матери. 14 мая, по традиции, будет объявлено, кто стал Матерью года. В предверии праздника побеседуем с руководителем Союза женщин Эстонии – организации, которая и выбирает самую достойную этого звания маму. Активный общественный деятель, экс-политик, мать троих детей, бабушка 7-ых внуков Сиири Овиир раскажет о своем материнском и профессиональном опыте.
Это и многое другое – в программе “Подробности” с 12:10 до 14:00.
Ведущая – Юлия Лукашенкина.
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